Автоэксперт напомнил о возвращении техосмотра

Временная отмена техосмотра продлится до 30 сентября, после для получение полиса ОСАГО, нужно будет, как и раньше, получать диагностическую карту, напомнил координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов.

«Это важное сообщение для тех, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты во времена коронавируса. Но и те автомобилисты, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты до этой даты, например я, тоже должны будут пройти технический осмотр», — сказал Шкуматов в интервью НСН.

Госдума разрешила с 1 марта по 30 сентября страховать транспортные средства без проведения техосмотра из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Но обязанность получить диагностическую карту с автовладельцев не сняли. По закону диагностическую карту нужно будет предоставить в страховую компанию в течение 30 дней после снятия ограничительных мер, а если владелец этого не сделает, то при наступлении страхового случая у компании появится право взыскать выплаченное возмещение с виновного водителя.