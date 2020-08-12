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Автоэксперт напомнил о возвращении техосмотра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Временная отмена техосмотра продлится до 30 сентября, после для получение полиса ОСАГО, нужно будет, как и раньше, получать диагностическую карту, напомнил координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов.

«Это важное сообщение для тех, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты во времена коронавируса. Но и те автомобилисты, кто приобрел ОСАГО без диагностической карты до этой даты, например я, тоже должны будут пройти технический осмотр», — сказал Шкуматов в интервью НСН.

Госдума разрешила с 1 марта по 30 сентября страховать транспортные средства без проведения техосмотра из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Но обязанность получить диагностическую карту с автовладельцев не сняли. По закону диагностическую карту нужно будет предоставить в страховую компанию в течение 30 дней после снятия ограничительных мер, а если владелец этого не сделает, то при наступлении страхового случая у компании появится право взыскать выплаченное возмещение с виновного водителя.

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чинуши непотопляемые, прокуратура спит как всегда

paramedic

Топим по-черному, это когда в бане каменка без трубы. Дым во время протопки выходит в открытую дверь....

Plaguer

А пообещать отказ от свержения не забыли как в 2014?..

Disobedient

Видишь какие молодцы, денег дали.... А могли же и просто в парилке закрыть. Чтоб дурью больше не маялся...

k2n

"Пересмотрят отношения"... В какую сторону они их пересмотрят? Станут более сговорчивыми под напором...
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