Фильм дня: «Ребекка»

Фильм «Ребекка» — первая и единственная работа режиссера Альфреда Хичкока, получившая «Оскар» за лучший фильм.

США, 1940 год, режиссер Альфред Хичкок, 12+

В главных ролях: Лоуренс Оливье и Джоан Фонтейн

Альфред Хичкок, известный как мастер саспенса в триллерах, родился 13 августа 1899 года.

По сюжету фильма главный герой Максимиллиан Де Уинтер спустя год после смерти красавицы-жены Ребекки вновь женится. Его избранницей становится молодая и скромная девушка.



Когда новоиспеченная миссис Де Уинтер приезжает в особняк мужа, где скончалась его предыдущая супруга, ей становится очень тревожно. Там девушку начинает преследовать и подавлять «присутствие» Ребекки, которое она находит абсолютно во всем.

«Ребекка» стала первым голливудским фильмом Альфреда Хичкока и его единственной картиной, которая получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». Интересно, что в отличие от большинства своих фильмов Альфред Хичкок не принимал участия в написании сценария для «Ребекки».

Актер Лоурсон Оливье не был рад совместной работе с Джоан Фонтейн, поэтому относился к ней враждебно. Как только это заметил Хичкок, он попросил также холодно относиться к актрисе всю съемочную команду. Таким способом режиссер постарался добиться от актрисы максимальной застенчивости и неуверенности, что требовалось от ее героини.