Фильм дня: «Ребекка»

Фильм «Ребекка» — первая и единственная работа режиссера Альфреда Хичкока, получившая «Оскар» за лучший фильм.
США, 1940 год, режиссер Альфред Хичкок, 12+
В главных ролях: Лоуренс Оливье и Джоан Фонтейн
По сюжету фильма главный герой Максимиллиан Де Уинтер спустя год
после смерти красавицы-жены Ребекки вновь женится. Его избранницей становится
молодая и скромная девушка.
Когда новоиспеченная миссис Де Уинтер приезжает в особняк мужа, где скончалась его предыдущая супруга, ей становится очень тревожно. Там девушку начинает преследовать и подавлять «присутствие» Ребекки, которое она находит абсолютно во всем.
«Ребекка» стала первым голливудским фильмом Альфреда Хичкока и его единственной картиной, которая получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». Интересно, что в отличие от большинства своих фильмов Альфред Хичкок не принимал участия в написании сценария для «Ребекки».
Актер Лоурсон Оливье не был рад совместной работе с Джоан Фонтейн, поэтому относился к ней враждебно. Как только это заметил Хичкок, он попросил также холодно относиться к актрисе всю съемочную команду. Таким способом режиссер постарался добиться от актрисы максимальной застенчивости и неуверенности, что требовалось от ее героини.