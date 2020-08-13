НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Ребекка»

Источник:
Sibnet.ru
141 0

Фильм «Ребекка» — первая и единственная работа режиссера Альфреда Хичкока, получившая «Оскар» за лучший фильм.

США, 1940 год, режиссер Альфред Хичкок, 12+
В главных ролях: Лоуренс Оливье и Джоан Фонтейн

Альфред Хичкок, известный как мастер саспенса в триллерах, родился 13 августа 1899 года.

По сюжету фильма главный герой Максимиллиан Де Уинтер спустя год после смерти красавицы-жены Ребекки вновь женится. Его избранницей становится молодая и скромная девушка.

Когда новоиспеченная миссис Де Уинтер приезжает в особняк мужа, где скончалась его предыдущая супруга, ей становится очень тревожно. Там девушку начинает преследовать и подавлять «присутствие» Ребекки, которое она находит абсолютно во всем.

«Ребекка» стала первым голливудским фильмом Альфреда Хичкока и его единственной картиной, которая получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». Интересно, что в отличие от большинства своих фильмов Альфред Хичкок не принимал участия в написании сценария для «Ребекки».

Актер Лоурсон Оливье не был рад совместной работе с Джоан Фонтейн, поэтому относился к ней враждебно. Как только это заметил Хичкок, он попросил также холодно относиться к актрисе всю съемочную команду. Таким способом режиссер постарался добиться от актрисы максимальной застенчивости и неуверенности, что требовалось от ее героини. 

Еще по теме
Фильм дня: «Полночь в Париже»
Фильм дня: «Зимняя кость»
Фильм дня: «Жутко громко и запредельно близко»
Фильм дня: «Потомки»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «приподнял» фондовый рынок США
•
Дефляцию впервые с начала года зафиксировали в России
•
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские инженеры научили камеры распознавать лица под маской
Сибирь 12.08.2020 18:33
Военные испытали применение водяной завесы на «Усольехимпроме»
Сибирь 12.08.2020 16:18
Ветеринары Бурятии запретили фермерам выгуливать свиней
Сибирь 12.08.2020 14:14
Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров
Сибирь 12.08.2020 13:54
Самое популярное
Ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой показали на видео
5727
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
5047
Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон
4899
Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо
4495
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «приподнял» фондовый рынок США
•
Дефляцию впервые с начала года зафиксировали в России
•
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
43
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
41
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
27
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
23
Лукашенко призвал протестующих найти работу
20
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter