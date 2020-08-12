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Алтайский священник попросил Илона Маска научить россиян делать ракеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SpaceX Photos / CC0

Священник из Барнаула Алтайского края Александр Микушин поздравил американского предпринимателя Илона Маска с успешным завершением первого полета космического корабля Crew Dragon, а также попросил научить российских инженеров делать ракеты. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Тут недавно инфа прошла о том, что раб Божий Илон, предприниматель из Америки, 30 мая ракету в космос запустил. А 2 августа астронавты с Божьей помощью приземлились близ Флориды. Так это же здорово! Мои поздравления и слова благодарности Илону Маску», — написал Микушин.

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По словам священника, отрадно было видеть, как после запуска первая ступень ракеты-носителя Falkon 9 приземляется на морскую платформу у побережья штата Флорида. 

Микушин весьма обрадовался, что впервые за девять лет космонавты отправились в космос не с Байконура, а с расположенного в США космодрома.

«Впервые в истории человек полетел в космос на технике, которая была создана частной компанией! Также радостно видеть возвращение и приводнение в Мексиканском заливе вашего космического корабля с двумя астронавтами на борту», — отметил он.

Священнослужитель благословил Маска и призвал его посетить православный христианский оздоровительный кемпинг в Горном Алтае. А в комментариях под собственным постом сообщил, что Маск «с Божией помощью и наших технарей научит делать ракеты с возвращающимися на платформу ступенями».

В феврале Микушин раскритиковал запуски с Байконура ракета-носитель «Союз - 2.1б», назвав их «ракетной мерзостью», от которой страдают жители Горного Алтая.

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чинуши непотопляемые, прокуратура спит как всегда

paramedic

Топим по-черному, это когда в бане каменка без трубы. Дым во время протопки выходит в открытую дверь....

Plaguer

А пообещать отказ от свержения не забыли как в 2014?..

Disobedient

Видишь какие молодцы, денег дали.... А могли же и просто в парилке закрыть. Чтоб дурью больше не маялся...

k2n

"Пересмотрят отношения"... В какую сторону они их пересмотрят? Станут более сговорчивыми под напором...
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