Алтайский священник попросил Илона Маска научить россиян делать ракеты

Священник из Барнаула Алтайского края Александр Микушин поздравил американского предпринимателя Илона Маска с успешным завершением первого полета космического корабля Crew Dragon, а также попросил научить российских инженеров делать ракеты. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Тут недавно инфа прошла о том, что раб Божий Илон, предприниматель из Америки, 30 мая ракету в космос запустил. А 2 августа астронавты с Божьей помощью приземлились близ Флориды. Так это же здорово! Мои поздравления и слова благодарности Илону Маску», — написал Микушин.

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По словам священника, отрадно было видеть, как после запуска первая ступень ракеты-носителя Falkon 9 приземляется на морскую платформу у побережья штата Флорида.

Микушин весьма обрадовался, что впервые за девять лет космонавты отправились в космос не с Байконура, а с расположенного в США космодрома.

«Впервые в истории человек полетел в космос на технике, которая была создана частной компанией! Также радостно видеть возвращение и приводнение в Мексиканском заливе вашего космического корабля с двумя астронавтами на борту», — отметил он.

Священнослужитель благословил Маска и призвал его посетить православный христианский оздоровительный кемпинг в Горном Алтае. А в комментариях под собственным постом сообщил, что Маск «с Божией помощью и наших технарей научит делать ракеты с возвращающимися на платформу ступенями».

В феврале Микушин раскритиковал запуски с Байконура ракета-носитель «Союз - 2.1б», назвав их «ракетной мерзостью», от которой страдают жители Горного Алтая.