Российская армия получит многоцелевые ударные дроны

Многоцелевые ударные беспилотники, способные уничтожать
объекты противника высокоточными боеприпасами, начнут поступать в Воздушно-космические
силы России с 2021 года, сообщил замглавкома ВКС генерал-лейтенант Сергей
Дронов.
«В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые
беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета,
способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника
высокоточными боеприпасами в стратегической глубине», —сказал Дронов в интервью
«Красной звезде».
По его словам, способность ударных беспилотников к
высокоточному поражению целей подтвердило их использование в Сирии. «Использование
беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения
объектам незаконных вооруженных формирований», пояснил генерал.
Он отметил, что оснащение войск беспилотными летательными аппаратами позволит существенно повысить эффективность их применения, а также уменьшить потери среди личного состава.
Беспилотная авиация используется для решения разведывательных, ударных, транспортных и специальных задач, для наращивания возможностей пилотируемой авиации, а также в условиях, когда применение пилотируемой авиации ограничено либо является менее эффективным.