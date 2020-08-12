Российская армия получит многоцелевые ударные дроны

Многоцелевые ударные беспилотники, способные уничтожать объекты противника высокоточными боеприпасами, начнут поступать в Воздушно-космические силы России с 2021 года, сообщил замглавкома ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

«В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полета, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине», —сказал Дронов в интервью «Красной звезде».

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По его словам, способность ударных беспилотников к высокоточному поражению целей подтвердило их использование в Сирии. «Использование беспилотных летательных аппаратов обеспечило нанесение высокоточного поражения объектам незаконных вооруженных формирований», пояснил генерал.

Он отметил, что оснащение войск беспилотными летательными аппаратами позволит существенно повысить эффективность их применения, а также уменьшить потери среди личного состава.

Беспилотная авиация используется для решения разведывательных, ударных, транспортных и специальных задач, для наращивания возможностей пилотируемой авиации, а также в условиях, когда применение пилотируемой авиации ограничено либо является менее эффективным.