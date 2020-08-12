Потерявшегося в Забайкалье второклассника нашли мертвым

Второклассника, ушедшего из дома в Забайкалье в субботу, нашли мертвым в озере. Следователи из Москвы помогут местным сыщикам установить правду о гибели мальчика, сообщило краевое СУ СК России.

Восьмилетний мальчик ушел из дома в субботу вечером. По словам главы села, он поругался с родителями. Родственники заявили в полицию о пропаже ребенка в воскресенье. С этого времени мальчика искали полицейские, местные жители и волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), предполагая что мальчик мог стать жертвой преступления.

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В среду около 10.30 по местному времени (4.30 мск) в Ононском районе поисковики обнаружили тело мальчика. На место выехала следственно-оперативная группа. Сыщики допросят очевидцев, осмотрят тело, после чего направят его для производства судебной медицинской экспертизы.

Для помощи в расследовании уголовного дела прибыли сотрудники Главного управления криминалистики СК России. Сотрудники центрального аппарата СК России будут участвовать в проведении следственных действий, окажут помощь при назначении необходимых судебных экспертиз, организации и проведении других следственных действий.