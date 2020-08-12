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«Норникель» зарезервировал 149 млрд руб. на оплату ущерба после аварии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

«Норникель» зарезервировал 149 миллиардов рублей на выплату ущерба, нанесенного окружающей среде после разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском, в ходе телеконференции сообщил старший вице-президент, финансовый директор компании Сергей Малышев.

«Начисление резерва в размере 149 млрд рублей сейчас включает иски за нанесение ущерба окружающей среде, которые были поданы государственными учреждениями на 148 млрд рублей, плюс затраты на устранение последствий аварии», — цитирует ТАСС Малышева.

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Он добавил, что «Норникель» и Росприроднадзор, который и оценил ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей, в конце июля создали рабочую группу, она должна урегулировать вопрос о компенсации.

Ранее компания признала в своей отчетности расходы по экологическим резервам на сумму 2,1 миллиардов долларов, связанных с компенсацией ущерба окружающей среде из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тонна нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150 миллиардов рублей.

Экологи ранее сообщили, что авария в Норильске может повлиять на планы Кремля осваивать Арктику в условиях таяния мерзлоты.

Тема: Разлив топлива в Норильске
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Maniac.

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Удавиков

чинуши непотопляемые, прокуратура спит как всегда

paramedic

Топим по-черному, это когда в бане каменка без трубы. Дым во время протопки выходит в открытую дверь....

Disobedient

Видишь какие молодцы, денег дали.... А могли же и просто в парилке закрыть. Чтоб дурью больше не маялся...

k2n

"Пересмотрят отношения"... В какую сторону они их пересмотрят? Станут более сговорчивыми под напором...
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