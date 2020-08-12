Российская экономика в пик пандемии рухнула на 8,5%

Валовый внутренний продукт (ВВП) России во втором квартале, в пик пришелся пик коронавирусного кризиса упал на 8,5% по отношению к тому же периоду годовой давности, такие приводит Росстат.

Это первая оценка глубины падения экономики во время пандемического кризиса от официальной госстатистики. Она оказалась лучше, чем оценки Минэкономразвития (минус 9,6%) и Банка России (минус 9,5–10%).

Оценка Росстата по ВВП за второй квартал лучше, чем ожидалось: Oxford Economics прогнозировала падение российского ВВП на 9,8% во втором квартале, приводит РБК слова старшего экономиста компании Евгения Слепцова

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Это крупнейшее квартальное сокращение экономики (год к году) с третьего квартала 2009 года — тогда ВВП упал на 8,6%, говорят эксперты.

Но формально страна еще не вступила в рецессию. В первом квартале ВВП России вырос на 1,6% в годовом выражении. А рецессия определяется как снижение два квартала подряд.