НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Дуэйн Джонсон обошел Вина Дизеля в списке Forbes

Источник:
Sibnet.ru
105 0
Фото: © кадр из фильма «Форсаж 5»

Американский актер Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes, опередив своего соперника Вина Дизеля.

По данным Forbes, за год Джонсон заработал 87,5 миллиона долларов. Актер Вин Дизель занял пятое место с доходом в 54 миллиона долларов. В 2017 году они возглавляли список самых кассовых актеров Forbes, но Дизель был на первом месте, а Джонсон на втором.

Дизель и Джонсон стали негласными конкурентами после участия съемок в фильме «Форсаж». Когда Вин Дизель занял продюсерское кресло, между актерами возникли разногласия. Также Джонсон обвинял Дизеля в том, что образ брутального парня на экране совсем не соответствует актеру в жизни.

В тройку списка Forbes также попали актеры Райан Рейнольдс с годовым заработком 71,5 миллиона долларов и Марк Уолберг, заработавший 58 миллионов.

В десятке самых высокооплачиваемых актеров также Бен Аффлек, Акшай Кумар, Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан.

Еще по теме
Ефремов попал в реанимацию с инсультом
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым подал к актеру иск
Ефремова вынесли из зала суда на носилках
Успех группы «Любэ» объяснили отсутствием «мужиков с бицухами»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Российская экономика в пик пандемии рухнула на 8,5%
•
Страны Европы потребовали от Лукашенко диалога с оппозицией
•
Составлен список самых перспективных профессий будущего
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Алтайский священник попросил Илона Маска научить россиян делать ракеты
Сибирь 12.08.2020 10:59
Потерявшегося в Забайкалье второклассника нашли мертвым
Сибирь 12.08.2020 10:31
«Норникель» зарезервировал 149 млрд руб. на оплату ущерба после аварии
Сибирь 12.08.2020 10:19
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
Сибирь 12.08.2020 09:54
Самое популярное
Игра потребует на прохождение десятки триллионов лет
5764
Ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой показали на видео
5267
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
4950
Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон
4817
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российская экономика в пик пандемии рухнула на 8,5%
•
Страны Европы потребовали от Лукашенко диалога с оппозицией
•
Составлен список самых перспективных профессий будущего
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Maniac.

Вот вы все ПЕНИТЕ здесь, Я от ваших коментов живот надорвал, а ведь как у Димы с головй то плохо... И...

Удавиков

чинуши непотопляемые, прокуратура спит как всегда

paramedic

Топим по-черному, это когда в бане каменка без трубы. Дым во время протопки выходит в открытую дверь....

Disobedient

Видишь какие молодцы, денег дали.... А могли же и просто в парилке закрыть. Чтоб дурью больше не маялся...

k2n

"Пересмотрят отношения"... В какую сторону они их пересмотрят? Станут более сговорчивыми под напором...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter