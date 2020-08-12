Дуэйн Джонсон обошел Вина Дизеля в списке Forbes

Американский актер Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes, опередив своего соперника Вина Дизеля.

По данным Forbes, за год Джонсон заработал 87,5 миллиона долларов. Актер Вин Дизель занял пятое место с доходом в 54 миллиона долларов. В 2017 году они возглавляли список самых кассовых актеров Forbes, но Дизель был на первом месте, а Джонсон на втором.

Дизель и Джонсон стали негласными конкурентами после участия съемок в фильме «Форсаж». Когда Вин Дизель занял продюсерское кресло, между актерами возникли разногласия. Также Джонсон обвинял Дизеля в том, что образ брутального парня на экране совсем не соответствует актеру в жизни.

В тройку списка Forbes также попали актеры Райан Рейнольдс с годовым заработком 71,5 миллиона долларов и Марк Уолберг, заработавший 58 миллионов.

В десятке самых высокооплачиваемых актеров также Бен Аффлек, Акшай Кумар, Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан.