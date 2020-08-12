НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Загадочного зверя обнаружили на Сахалине после шторма

Источник:
Sibnet.ru
173 0

Отдыхающие нашли на берегу Сахалина тушу необычного морского животного — фотографии опубликовали в соцсетях. По словам ученых, это может быть плавун или клюворыл.

По словам очевидцев, существо достигало в длину несколько метров, у него был клюв на морде. Животное обнаружили на берегу села Стародубского.

«Предположительно, это плавун или клюворыл. Они обитают на глубине у берегов Сахалина, но выбрасывает их не часто. По фотографии сложно точно определить вид морского животного. Нужно обследовать тушу, измерить, взять пробы. Такие снимки всегда интересны с научной точки зрения», — цитирует издание «Сахалин и Курилы» специалиста из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Плавуны и клюворылы относятся к роду зубатых китов. Клюворыл вырастает до семи метров в длину и может весить 2-3 тонны. Плавун может достигать 12-13 метров и весить 14 тонн.

Еще по теме
Бесстрашные медведи в Прибайкалье вытеснили туристов
Белый пони «устроился» на работу в Иркутский зоосад
Медведев осудил жестокое убийство медведя на Байкале
Специалисты выяснили причину массовой гибели голубей в Иркутске
смотреть все
Жизнь #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Российская экономика в пик пандемии рухнула на 8,5%
•
Страны Европы потребовали от Лукашенко диалога с оппозицией
•
Составлен список самых перспективных профессий будущего
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Алтайский священник попросил Илона Маска научить россиян делать ракеты
Сибирь 12.08.2020 10:59
Потерявшегося в Забайкалье второклассника нашли мертвым
Сибирь 12.08.2020 10:31
«Норникель» зарезервировал 149 млрд руб. на оплату ущерба после аварии
Сибирь 12.08.2020 10:19
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
Сибирь 12.08.2020 09:54
Самое популярное
Игра потребует на прохождение десятки триллионов лет
5764
Ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой показали на видео
5267
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
4950
Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон
4817
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российская экономика в пик пандемии рухнула на 8,5%
•
Страны Европы потребовали от Лукашенко диалога с оппозицией
•
Составлен список самых перспективных профессий будущего
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Maniac.

Вот вы все ПЕНИТЕ здесь, Я от ваших коментов живот надорвал, а ведь как у Димы с головй то плохо... И...

Удавиков

чинуши непотопляемые, прокуратура спит как всегда

paramedic

Топим по-черному, это когда в бане каменка без трубы. Дым во время протопки выходит в открытую дверь....

Disobedient

Видишь какие молодцы, денег дали.... А могли же и просто в парилке закрыть. Чтоб дурью больше не маялся...

k2n

"Пересмотрят отношения"... В какую сторону они их пересмотрят? Станут более сговорчивыми под напором...
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter