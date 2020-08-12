Загадочного зверя обнаружили на Сахалине после шторма

Отдыхающие нашли на берегу Сахалина тушу необычного морского животного — фотографии опубликовали в соцсетях. По словам ученых, это может быть плавун или клюворыл.

По словам очевидцев, существо достигало в длину несколько метров, у него был клюв на морде. Животное обнаружили на берегу села Стародубского.

«Предположительно, это плавун или клюворыл. Они обитают на глубине у берегов Сахалина, но выбрасывает их не часто. По фотографии сложно точно определить вид морского животного. Нужно обследовать тушу, измерить, взять пробы. Такие снимки всегда интересны с научной точки зрения», — цитирует издание «Сахалин и Курилы» специалиста из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Плавуны и клюворылы относятся к роду зубатых китов. Клюворыл вырастает до семи метров в длину и может весить 2-3 тонны. Плавун может достигать 12-13 метров и весить 14 тонн.