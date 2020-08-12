Составлен список самых перспективных профессий будущего

Каждая шестая компания ждет появлениях новых профессий в ближайшие шесть-десять лет, сообщила директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

Появление новых профессий, как и обновление содержания существующих, связано с модернизацией производства и развитием сферы услуг, а также с широким внедрением цифровых технологий, приводит РИА Новости слова Волошиной.

Так, развитие интернет-технологий привело к появлению новых профессий — специалист по интеграции облачных приложений, специалист по большим данным. Для внедрения новых технологий на производстве и транспорте нужны специалисты по промышленной робототехнике.

Следствием внедрения автоматизации и цифровизации на железнодорожном транспорте стало появление профессии оператора системы роботизированного управления терминально-складским комплексом. Сегодня из этого процесса полностью исключен ручной труд: с помощью автоматизированной системы специалист руководит погрузкой и разгрузкой, оформляет грузы, ведет их учет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы

Еще одна появившаяся совсем недавно, но уже достаточно востребованная профессия — оператор 3D-моделирования. Такие специалисты требуются сегодня в строительстве, медицине, машиностроении, авиастроении, издательском деле и других отраслях. А сами они должны владеть инженерными навыками, уметь работать в программах для объемного трехмерного изображения предмета.

С развитием цифровизации обновляются практически все профессии — сегодня сложно найти отрасль, в которой бы не применялись высокие технологии. Появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в таких интенсивно развивающихся, как нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство, уточняет эксперт.