Страны Европы потребовали от Лукашенко диалога с оппозицией

Главы МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали власти Белоруссии вступить в диалог с оппозицией, говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.

«Мы призываем белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека. Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», — приводит РИА Новости текст заявления.

Главы МИД утверждают, что президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа, не соответствовали стандартам демократии и верховенства закона, а также не были свободными и справедливыми. Министры иностранных дел выразили озабоченность по поводу насилия в отношении участников акций протеста.

#Аналитика Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом

Президент Литвы Гитанас Науседа отказался считать видеообращение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской добровольным. На видео она, читая с листа, призвала граждан не выходить на улицы и не конфликтовать с милицией.

«Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской было сделано по доброй воле», — написал Науседа. По его словам, эта запись демонстрирует методы, которые используют белорусские власти, что «сломить волю человека и народа».

Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет. На втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. После публикации итогов выборов в белорусских городах начались массовые несанкционированные акции протеста.