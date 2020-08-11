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Windows 10 лишилась привычной функции обновления драйверов

Источник:
WindowsLatest.com
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft отключила привычную для многих пользователей функцию обновления драйверов Windows 10 в «Диспетчере устройств». Нововведение обнаружили пользователи «десятки» сборки 19041.423.

Прежде «Диспетчер устройств» позволял обновлять драйверы устройств в ручном или автоматическом режиме, причем их поиск можно было осуществить не только на локальном компьютере, но и в интернете.

Теперь «Диспетчер устройств» позволяет обновить драйверы только в том случае, если пользователь загрузил их на локальный диск. Функция подключения к интернету заблокирована разработчиками.

При этом в приложении «Настройки» появилась возможность просмотра и загрузки дополнительных обновлений. Новый пункт «Посмотреть дополнительные обновления» переадресует на страницу управления обновлениями драйверов, где можно скачать нужные файлы.

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