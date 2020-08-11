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Представлен флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила на виртуальной презентации свой новый флагманский смартфон — Xiaomi Mi 10 Ultra. Аппарат еще до официального выхода возглавил рейтинг лучших камерофонов по версии DxOMark.

Смартфон оснащен системой Snapdragon 865 и системой жидкостного охлаждения, «на борту» также допускается до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ энергонезависимой памяти. В бенчмарке AnTuTu аппарат набрал 660 000 баллов.

Экран по технологии AMOLED диагональю 6,67 дюйма имеет разрешение 2340x1080 пикселей и частоту обновления изображения 120 Гц, а также поддерживает 10-битную глубину цвета и расширенный динамический диапазон HDR10+.

Основная камера получила датчик изображения разрешением 48 Мп, также установлено две дополнительные камеры разрешением 12 и 48 Мп. Есть фазовый автофокус и оптическая стабилизация, поддерживается рекордный 120-кратный цифровой зум.

Xiaomi Mi 10 Ultra поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч от нуля до 41% всего за пять минут. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт

Что касается дизайна, то потребителям помимо стандартной версии с керамической задней панелью предложат версию с «прозрачной» крышкой. Аппарат в керамическом исполнении будет доступен в темном и светлом корпусе.

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