Перечислены симптомы нового смертельного вируса из Китая

Основным симптомом вируса SFTS, вспышку которого ранее зафиксировали в Китае, является тяжелая лихорадка, заявил врач Владимир Болибок.

«Прежде всего тяжелая лихорадка — это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты — это клетки, которые отвечают за свертываемость крови», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Медик отметил, что серьезное кровотечение при этой вирусной инфекции может привести к смерти пациента. Это может случиться, если кровоизлияние произойдет в перикарде, почке или головном мозге.

Китайские специалисты на минувшей неделе зафиксировали вспышку SFTS на севере страны, основными распространителями инфекции являются кровососущие клещи. Заболевание уже диагностировали у 60 человек, семеро из них умерли.