Минтруд сделает индивидуальными пособия на детей

Министерство труда и социальной защиты намерено ввести дифференцированные пособия для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 году, так как среднедушевой доход не всех семей вырос до уровня прожиточного минимума после выдачи пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Сейчас ведомство вместе с регионами рассчитывает количество семей, нуждающихся в выплате увеличенных пособий. Прорабатывается возможность увеличения размера выплаты до 100% прожиточного минимума на ребенка для семей с недостаточным уровнем пособия.

Пособия на детей 3-7 лет с 1 июня в среднем по РФ составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка, это примерно 5,5 тысяч рублей. С 1 января 2021 года для ряда семей они могут быть увеличены вдвое.