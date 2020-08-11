Ефремов попал в реанимацию с инсультом

Заслуженный артист России Михаил Ефремов госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы, его доставили туда из зала суда в бессознательном состоянии.

Актеру поставили предварительный диагноз «инсульт», он почувствовал себя плохо перед заседанием суда. «Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему»,— цитирует анонимного представителя больницы РИА Новости.

Предварительные слушания по делу артиста прошли в конце июля. 5 августа состоялось первое судебное заседание. Сегодняшнее заседание перенесено на 12 августа из-за экстренной госпитализации актера.

Михаил Ефремов за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения 8 июня выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с грузовиком, в результате через несколько часов его водитель умер в больнице. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.