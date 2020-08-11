НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым подал к актеру иск

Источник:
ТАСС
275 7
Фото: © Sibnet.ru

Старший сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова Виталий подал иск к актеру о возмещении морального вреда, сумма требований составляет 6,5 миллиона рублей, об этом сообщил журналистам адвокат семьи Сергей Аверцев.

Потерпевшими по делу о ДТП признаны еще трое родственников Сергея Захарова — вдова, брат и младший сын. Их представляет адвокат Александр Добровинский. Ранее он сообщил, что иски к Михаилу Ефремову уже подготовлены.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки, водитель которого спустя несколько часов умер.

По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Сам Ефремов на суде заявил, что не признает вину, так как ничего не помнит. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии, он находится под домашним арестом.

Тема: ДТП с актером Михаилом Ефремовым
Ефремов попал в реанимацию с инсультом
Ефремова вынесли из зала суда на носилках
Следы марихуаны и кокаина нашли в крови Ефремова
Адвокат Ефремова озвучил два условия оправдательного приговора
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил регистрацию первой вакцины от коронавируса
•
Перечислены симптомы нового смертельного вируса из Китая
•
Минтруд сделает индивидуальными пособия на детей
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
Как это работает
•
Ответы медиков: когда арбуз становится опасным?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жители Кузбасса и Приангарья протестируют «Трансформера»
Сибирь 11.08.2020 17:25
Прокуратура проверит ГИБДД Тувы из-за роста ДТП
Сибирь 11.08.2020 16:34
Японцы разбирались в тонкостях сибирского борща
Сибирь 11.08.2020 16:26
Омск и Красноярск потеряли за год часть жителей
Сибирь 11.08.2020 15:53
Самое популярное
Игра потребует на прохождение десятки триллионов лет
5010
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
4864
Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон
4733
Ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой показали на видео
4035
Обсуждение (7)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил регистрацию первой вакцины от коронавируса
•
Перечислены симптомы нового смертельного вируса из Китая
•
Минтруд сделает индивидуальными пособия на детей
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Drronum

Россияне могут озвучивать все что угодно, их все равно не кто не слышит.

slavaynin

и космонавтов в кокошниках отправлять и лаптях

all busy

Большинство народа работает за 15...25 тыров, а масквичи хотят пенсию под сотню ? Это даже не мечта,...

Drronum

А ракеты можно делать в форме матрешек!

Drronum

Инициативы Рогозина поражают своим масштабным размахом и новаторством!
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter