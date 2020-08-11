Сын погибшего в ДТП с Ефремовым подал к актеру иск

Старший сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова Виталий подал иск к актеру о возмещении морального вреда, сумма требований составляет 6,5 миллиона рублей, об этом сообщил журналистам адвокат семьи Сергей Аверцев.

Потерпевшими по делу о ДТП признаны еще трое родственников Сергея Захарова — вдова, брат и младший сын. Их представляет адвокат Александр Добровинский. Ранее он сообщил, что иски к Михаилу Ефремову уже подготовлены.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки, водитель которого спустя несколько часов умер.

По версии следствия, актер был пьян, а также находился под действием наркотиков. Сам Ефремов на суде заявил, что не признает вину, так как ничего не помнит. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии, он находится под домашним арестом.