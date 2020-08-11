ЕС пересмотрит отношения с Белоруссией после выборов

Отношения Евросоюза и Белоруссии после выборов президента будут пересмотрены, заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Питер Стано.

«В настоящее время весь комплекс вопросов, связанных с отношениями между Европейским союзом и Белоруссией, находится на рассмотрении в связи с печальными событиями, которые связаны с президентскими выборами в воскресенье»,— цитирует дипломата Reuters.

Стано уточнил, что сейчас готовится совместная декларация 27 стран-членов ЕС по ситуации в республике. Будут ли введены санкции против Минска со стороны европейских государств, европейский дипломат не уточнил.

«Необходимо полностью прояснить ситуацию, обменяться мнениями, а затем договориться о том, как реагировать»,— сказал представитель ЕС, подчеркнув при этом, что введение санкций возможно, если будет договоренность государств-членов.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее назвал выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. По его словам, они были проведены с нарушениями. В свою очередь, Россия и Китай посчитали, что выборы в Белоруссии прошли без существенных нарушений.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, на них победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом в 80,08%, Светлана Тихановская набрала 10,09%. Штаб оппозиции результаты не признал.