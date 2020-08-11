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Озвучены цена и комплектации нового Kia K5

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Kia

Новый седан бизнес-класса Kia K5, который заменит Optima, в России предложат в десяти комплектациях и только с передним приводом, сообщила пресс-служба компании.

Российские версии Kia K5 будут доступны с двумя бензиновыми атмосферными рядными 4- цилиндровыми двигателями. Более доступный мотор – обновленный 2,0 MPI с распределенным впрыском развивает мощность 150 лошадиных сил и крутящий момент 192 Н*м, будет агрегатироваться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором.

Более мощный новый силовой агрегат – 2,5-литровый с непосредственным впрыском топлива GDI (мощность 194 лошадиных сил, крутящий момент 246 Н*м) будет предлагаться с 8-ступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач. Все Kia K5 для российского рынка будут иметь привод только на передние колеса.

Седан получил светодиодные фары и дневные ходовые огни, датчик света, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности, систему курсовой устойчивости (ESC), фирменную интегрированную систему активного управленияшасси KIA (VSM) и ассистент старта на подъеме (НАС), а также систему предупреждения об экстренном торможении (ESS) и круиз-контроль. Водитель в реальном времени может получать информацию о давлении в шинах благодаря системе контроля TPMS.

Новый седан бизнес-класса будет доступен в России в десяти комплектациях. С двигателем 2,0 MPI их можно приобрести в версиях Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Style, автомобили с двигателем 2,5 GDI будут предлагаться в комплектациях Luxe, Prestige, Style, GT Line и наиболее оснащенной GT Line+.

Цена на авто начинается с 1,49 миллиона рублей. Максимальная комплектация GT Line+ предлагается по цене 2,2 миллиона рублей. Продажи начнутся 1 сентября.

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