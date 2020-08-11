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Запрета на ремонт авто старыми деталями не будет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полного запрета на ремонт автомобилей с использованием бывших в использовании и восстановленных узлов и агрегатов не будет, сообщил Минпромторг.

Запрет на использование при ремонте машин подержанных запчастей появился в изменениях к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В перечне деталей указаны модули подушек безопасности и датчиков их срабатывания, ремни безопасности, рули, катализаторы, иммобилайзеры, глушители.

Запрет на старые автокомпоненты нужен лишь при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин должна быть сохранена, считает Минпромторг.

Проект изменений в технический регламент ТС еще обсуждается и согласуется Евразийским экономическим союзом, поэтому не исключено, что его положения еще будут скорректированы.

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