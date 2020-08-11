Прокуратура проверит ГИБДД Тувы из-за роста ДТП

Прокуратура проверит ГИБДД Тувы из-за роста количества аварий на дорогах, сообщает ведомство.

В Туве зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 54 человека, в том числе четверо детей, травмировано свыше 360 человек.

Прокуратура выяснила, что водители не соблюдают скоростной режим, требования к перевозке пассажиров. За рулем транспортного средства оказываются люди, в том числе дети без водительского удостоверения. Каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие совершено пьяными водителями.

При этом ГИБДД на 30% реже стало выписывать административные штрафы. Прокуратура проверяет насколько полно ГИБДД принимали меры по профилактике ДТП.

Прокуратура республики в июле 2020 года направляла информацию в адрес министра внутренних дел по Республике Тыва, в которой указывалось на необходимость активизации работы органов ГИБДД в данном направлении. Анализ дорожной ситуации свидетельствует о недостаточности принимаемых мер уполномоченными органами.