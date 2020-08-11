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Японцы разбирались в тонкостях сибирского борща

Источник:
ИноСМИ
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Фото: © Juerg Vollmer / CC BY-SA 2.0

Самый популярный русский суп — борщ — придумали на Украине. Но на просторах огромной России его готовят разными способами, например в Сибири свеклу кладут не так, как в европейской части страны, рассказали журналисты издания Asahi Shimbun.

«Я думаю, если вас спросить о русском национальном супе, то вы с большой вероятностью назовете борщ, однако на самом деле он относится к украинской кухне. Больше всего русским близок суп из капусты, который называется щи», — пишут авторы издания.

Щи, по мнению корреспондентов, обладают простым вкусом, как в Японии мисо-суп. Они практически не надоедают. «Если есть суп и черный хлеб, больше и ничего не надо — это говорит об их большой питательной ценности. Чтобы получить борщ, в щи просто добавляется свекла», — рассказали они.

Но в России борщ отличается способами приготовления в зависимости от региона. Так в сибирской и европейской части свеклу добавляют по-разному. Корреспонденты из Японии считают, что на количество свеклы в супе влияет суровый сибирский климат.

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«Свеклу начали выращивать в средиземноморском регионе. Оттуда до Сибири далеко, и свеклу раньше было достать сложно. Поэтому в этом регионе в борщ в основном кладут помидоры и морковь. Получается нечто похожее на легкий томатный суп», — поделились впечатлениями журналисты японского издания.

Таким образом, сибирский борщ напоминает то ли томатный, то ли морковный суп, добавили они. В европейской части в борщ добавляют много свеклы, и он получается насыщенного красного цвета. Кислый вариант, который готовится с квашеной капустой, как и борщ, также едят со сметаной, и этим они похожи.

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