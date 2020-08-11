Путин объявил регистрацию первой вакцины от коронавируса

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, сообщил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал российский лидер, попросив при этом главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее.

Путин отметил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет. По его словам, препарат протестировали на одной из дочерей главы государства. После укола у нее несколько дней была температура, потом состояние нормализовалось.

Минздрав предложил начать вакцинацию с медицинских работников и учителей. Путин подчеркнул, что она должна проводиться исключительно добровольно. Ожидается, что вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.