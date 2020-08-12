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Последний концерт группы «Кино» в Лужниках покажут на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tim Penn / CC BY 2.0

Знаменитый концерт группы «Кино», прошедший 24 июня 1990 года на Большой спортивной арене Лужников, покажут на Первом канале, сообщила пресс-служба телеканала.

Легендарный концерт «Кино» покажут в рамках вечера памяти Виктора Цоя в 30-летнюю годовщину его гибели, 15 августа.

Во время шоу, на котором присутствовали 70 тысяч зрителей, зажгли Олимпийский огонь Игр-1980, а по окончании 45-минутного выступления группы «Кино» прогремел салют.

«Это практически не известный широкой публике концерт, профессиональную запись которого некоторые считали утраченной. Однако нам все же удалось ее найти. К сожалению, она не лучшего качества, поэтому мы сейчас занимаемся реставрацией концерта, и к 15 августа постараемся успеть восстановить его, насколько это возможно в столь сжатые сроки», — сказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

В память о Викторе Цое Первый канал посвятит музыканту вечерний эфир в субботу, 15 августа. На вечере памяти Цоя покажут яркие мгновения жизни и карьеры легендарного рок-музыканта, которые сохранились на пленке. Кроме концерта в Лужниках зрители также увидят кино с участием Цоя и документальные фильмы о нем.

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