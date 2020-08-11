НАВЕРХ

Жители Кузбасса и Приангарья протестируют «Трансформера»

Источник:
Sibnet.ru
174 0
Фото: © Sibnet.ru

Абоненты Ростелекома в Кузбассе и Иркутской области, использующие услугу «Интерактивное телевидение», получили возможность использовать акционный пакет телеканалов «Трансформер тест-драйв», сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

С понедельника абоненты услуги «Интерактивное телевидение», «Домашний интернет», а также абоненты использующие ТВ-приставки с установленным интерфейсом Wink смогут подключить акционный бесплатный пакет телеканалов «Трансформер тест-драйв».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак настроить пульт Ростелекома

Он аналогичен по составу пакету телеканалов «Трансформер», то есть который пользователь может собрать как конструктор, основываясь на своих интересах. В него входят коллекция из 5 тысяч популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. 

Абоненты, выбравшие «Трансформер тест-драйв» смогут подключить пять из двенадцати дополнительных тематических пакетов: «Лучшее для детей», «Мировое кино», «Наше кино», «Музыка», «Для любознательных».

Промопериод, когда пакетом можно пользоваться бесплатно закончится 10 сентября. После этого пользователь вправе выразить свое согласие или отказ от предоставления ему пакета «Трансформер тест-драйв». Если абонент не выразил своего несогласия по истечению срока, ему автоматически подключается платный пакет «Трансформер». Но пользователь всегда может отключить его по собственной инициативе.

Еще по теме
Акция в Wink позволит смотреть фильмы бесплатно 14 дней
Версия о военном испытании на перевале Дятлова нашла опору
Новое шоу «Мир забесплатно» научит путешественников экономить
Скетчком «Сториз» с комедийными звездами стартует на СТС
смотреть все
Новости #Мир ТВ
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
Установить камеру видеонаблюдения легко, стоит это не дорого, поэтому система слежения за имуществом становится популярной.
info.sibnet.ru
#ТВ
Как настроить пульт Ростелекома
Настройка пульта Ростелеком для телевизора Samsung, Sony, Panasonic и других марок займет немного времени и позволит использовать одно устройство для управления телевизором и приставкой.
 info.sibnet.ru
#Камеры
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
Камеры видеонаблюдения помогают раскрывать сотни преступлений, а полицейские порой просматривают записи с большим удовольствием, чем юмористическое шоу.
 info.sibnet.ru
#Камеры
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
Видеонаблюдение стало самым эффективным техническим средством обеспечения безопасности. Камеры позволяют держать в зоне контроля жилье и членов семьи и при необходимости быстро вмешиваться в ситуацию.
Все статьи
Обсуждение (0)
Лидируют сегодня
В Новокузнецке появляются плоские дети
218
Потеряла парик
212
Конец июля
165
Актуальные
обзоры
11 августа
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
11 августа
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
9 августа
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
7 августа
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
 Смотреть все