Жители Кузбасса и Приангарья протестируют «Трансформера»

Абоненты Ростелекома в Кузбассе и Иркутской области, использующие услугу «Интерактивное телевидение», получили возможность использовать акционный пакет телеканалов «Трансформер тест-драйв», сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

С понедельника абоненты услуги «Интерактивное телевидение», «Домашний интернет», а также абоненты использующие ТВ-приставки с установленным интерфейсом Wink смогут подключить акционный бесплатный пакет телеканалов «Трансформер тест-драйв».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как настроить пульт Ростелекома

Он аналогичен по составу пакету телеканалов «Трансформер», то есть который пользователь может собрать как конструктор, основываясь на своих интересах. В него входят коллекция из 5 тысяч популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов.

Абоненты, выбравшие «Трансформер тест-драйв» смогут подключить пять из двенадцати дополнительных тематических пакетов: «Лучшее для детей», «Мировое кино», «Наше кино», «Музыка», «Для любознательных».

Промопериод, когда пакетом можно пользоваться бесплатно закончится 10 сентября. После этого пользователь вправе выразить свое согласие или отказ от предоставления ему пакета «Трансформер тест-драйв». Если абонент не выразил своего несогласия по истечению срока, ему автоматически подключается платный пакет «Трансформер». Но пользователь всегда может отключить его по собственной инициативе.