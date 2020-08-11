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Темнокожего парня сводили в баню после рекламы «топим по-черному»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © социальные сети

Сотрудники магазина цифровой техники разрешили конфликт с темнокожим молодым человеком, который устроил в Томске одиночный пикет из-за рекламы «топим по-черному», рассказал Sibnet.ru управляющий сети магазинов Дмитрий Черепанов.

В июле молодой человек вышел на одиночный пикет к магазину цифровой техники в Томске. Он в нецензурной форме выразил недовольство рекламной акцией «топим по-черному», где кроме слогана был использован образ темнокожего мужчины.

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Сотрудники магазина разыскали недовольного парня, чтобы прояснить ситуацию. По словам Черепанова, пикетчиком оказался томский артист Крис, который до конца не понял смысл рекламы и обиделся.

«Встретились, поговорили. Объяснили фразу "топим по-черному", что это относится к бане. То есть, когда топят по-черному — основательно прогревают баню, основательно парятся, а мы основательно подошли к нашей акции», — сказал Черепанов.

После того, как ситуация выяснилась для обеих сторон, сотрудники магазина сводили Криса в баню, заключив таким образом мир. Кроме этого, теперь темнокожий пикетчик сам появится на рекламных плакатах с надписью «топим по-черному» и в других рекламных компаниях магазина.

«Мы все решили, я заключил договор, что буду сниматься в рекламе у них, помогать развивать магазин. Все хорошо у нас теперь», — сказал Sibnet.ru африканец.

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