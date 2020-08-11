Темнокожего парня сводили в баню после рекламы «топим по-черному»

Сотрудники магазина цифровой техники разрешили конфликт с темнокожим молодым человеком, который устроил в Томске одиночный пикет из-за рекламы «топим по-черному», рассказал Sibnet.ru управляющий сети магазинов Дмитрий Черепанов.
В июле молодой человек вышел на одиночный пикет к магазину цифровой техники в Томске. Он в нецензурной форме выразил недовольство рекламной акцией «топим по-черному», где кроме слогана был использован образ темнокожего мужчины.
Сотрудники магазина разыскали недовольного парня, чтобы прояснить ситуацию. По словам Черепанова, пикетчиком оказался томский артист Крис, который до конца не понял смысл рекламы и обиделся.
«Встретились, поговорили. Объяснили фразу "топим по-черному", что это относится к бане. То есть, когда топят по-черному — основательно прогревают баню, основательно парятся, а мы основательно подошли к нашей акции», — сказал Черепанов.
После того, как ситуация выяснилась для обеих сторон, сотрудники магазина сводили Криса в баню, заключив таким образом мир. Кроме этого, теперь темнокожий пикетчик сам появится на рекламных плакатах с надписью «топим по-черному» и в других рекламных компаниях магазина.
«Мы все решили, я заключил договор, что буду сниматься в рекламе у них, помогать развивать магазин. Все хорошо у нас теперь», — сказал Sibnet.ru африканец.