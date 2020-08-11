«Коронавирусный» пенсионный стаж ввели для медиков в России

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом или подозрением на него, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», — приводит ТАСС слова премьера.

Мишустин отметил, что это решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Эта норма будет действовать с 1 января до конца сентября текущего года.

«Соответствующее постановление правительством подписано. Благодаря этому решению каждый год около 4 тыс. врачей и медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию», — заметил Мишустин. Он добавил, что ежегодно потребуется дополнительно выделять 325 миллионов рублей на такие пенсионные выплаты и отметил, что соответствующие средства в бюджете предусмотрены.