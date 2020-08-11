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Apple признали виновной в злоупотреблениях в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала корпорацию Apple злоупотребившей доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила дело в отношении Apple в 2019 году по жалобе «Лаборатории Касперского» о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.

«Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store», — говорится в сообщении ведомства.

При этом корпорация с октября 2018 года реализовывала последовательную политику «по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена», отмечает ФАС.

Реализация этой политики совпала с выходом предустановленного приложения от самой Apple, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля.

При этом компания оставляла за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple, резюмировал регулятор.



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