Apple признали виновной в злоупотреблениях в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала корпорацию Apple злоупотребившей доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС возбудила дело в отношении Apple в 2019 году по жалобе «Лаборатории Касперского» о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.

«Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store», — говорится в сообщении ведомства.

При этом корпорация с октября 2018 года реализовывала последовательную политику «по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена», отмечает ФАС.

Реализация этой политики совпала с выходом предустановленного приложения от самой Apple, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля.

При этом компания оставляла за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple, резюмировал регулятор.