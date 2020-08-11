АвтоВАЗ добавил год гарантии за деньги

АвтоВАЗ предложил новую программа постгарантийного обслуживания — «Lada+1» будет стоить 9-10 тысяч рублей в год, сообщила пресс-служба компании.

После окончания заводской гарантии участник программы «Lada+1», или «Еще год под защитой» сможет еще год пользоваться гарантийным ремонтом своего автомобиля, включая основные узлы — мотор, подвеску и электрооборудование.

Чтобы воспользоваться программой, регламентные ТО необходимо проходить у официального дилера марки и заплатить взнос в размере 9 тысяч рублей, если автомобиль новый, и 10 тысяч рублей — если владелец успел на нем поездить, но заводская гарантия при этом еще не закончилась.

Плюс постгарантии — сокращаются расходы на ремонт автомобиля, обслуживание проходит у официального дилера марки, что позволяет надеяться на качество работ, кроме того, с добавленным гарантийным сроком автомобиль имеет большую ликвидность в случае продажи.

Заводская гарантия на Lada составляет три года для моделей Vesta, XRAY, Granta, Largus и два года для моделей 4х4 и Niva.