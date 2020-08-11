Второклассник в Забайкалье бесследно исчез после ссоры с родителями

Восьмилетний мальчик в одном из сел Ононского района Забайкальского края убежал из дома и пропал. Его четвертые сутки разыскивают правоохранители и десятки волонтеров, но на след ребенка выйти пока не удалось, сообщил Sibnet.ru старший помощник руководителя регионального СУ СК России Его Марков.

В воскресенье в правоохранительные органы поступило сообщение о пропавшем восьмилетнем мальчике. Родители рассказали, что ребенок убежал из дома в субботу и не вернулся. Поиски со стороны правоохранителей не дали результатов, постепенно к розыску присоединились жители села и волонтеры. В понедельник на поиски мальчика вышло уже более 100 человек.

#Репортаж «Найден. Жив»: у волонтеров свои правила

«Люди выстраиваются в цепочку и сначала в одном направлении вокруг села, потом в другом прочесывают. Родители его сначала сами искали, когда он пропал, потом подключились социальные службы», — цитирует «Чита.ру» главу села.

По его словам, второклассник ушел из дома после ссоры с родителями. Краевое СУ СК возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«Учитывая возраст пропавшего ребенка и обстоятельства его исчезновения, следователи пришли к выводу о том, что мальчик мог стать жертвой преступления», — сообщил СК РФ.

Дело держит на контроле руководитель краевого следственного управления. В Ононский район направлены следователи-криминалисты. Региональная прокуратура проверит, должна ли была семья мальчика стоять на профилактическом учете.