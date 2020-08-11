Успех группы «Любэ» объяснили отсутствием «мужиков с бицухами»

Продюсер группы «Любэ» Игорь Матвиенко рассказал о создании образа Николая Расторгуева и объяснил многолетнюю популярность коллектива.

По словам Матвиенко, на момент создания группы «Любэ» в 1989 году Расторгуев сильно отличался от популярных в то время исполнителей — Евгения Белоусова, Дмитрия Маликова, Андрея Державина.

«Коля был именно такой, какой он есть. Такой простой русский парень. Группа "Любэ" была вообще ни на кого не похожа — полураздетые мужики с бицухами. По тем временам это был такой вызов, это смотрелось очень свежо. Наверное, поэтому это осталось так надолго», — сказал Игорь Матвиенко в фильме «История русской поп-музыки: 1994».

Николай Расторгуев стал солистом группы «Любэ» с момента создания группы в 1989 году. В дискографии коллектива десять студийных альбомов. Среди самых популярных песен — «Конь», «Не валяй дурака, Америка», «Комбат», «Там за туманами».