Жительница Кузбасса получила семь лет за кражу младенца из роддома

Жительница города Ленинска-Кузнецкого, в прошлом году похитившая из роддома в Кемерове новорожденного мальчика, приговорена к семи годам лишения свободы, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

Женщина похитила ребенка, так как соврала мужу о беременности. За несколько дней до предполагаемых родов, в октябре прошлого года, он привез ее Кемерово. Женщина добилась госпитализации в одну из больниц областного центра под предлогом лечения гинекологического заболевания.

Там она зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорожденного мальчика. Мать, заметив пропажу сына, позвонила мужу. В это время он как раз подъезжал к больнице и увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика. Женщина сбежала.

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Через некоторое время похитительницу задержали. 41-летняя женщина не раскаялась, она наставила, что не совершала преступления, а то, что ее остановили на улице с ребенком, объяснить не могла, ссылалась на потерю памяти.

Центральный районный суд Кемерова приговорил женщину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело также было возбуждено в отношении начальника службы охраны медучреждения, который допустил в родильное отделение посторонних, ему вменялась халатность. Свою вину мужчина признал, со следствием сотрудничал. По решению суда ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.