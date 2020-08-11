Ученые СФУ создали биосорбент с «прожорливыми» бактериями

Научная группа Сибирского федерального университета, предложила очищать нефтесодержащие сточные воды промышленных предприятий с помощью особого сорбента, в состав которого входят бактерии, способные «переваривать» компоненты нефтепродуктов, сообщает пресс-служба вуза.

«Установленные на предприятиях нефтеловушки, призванные отделять и удерживать опасные загрязняющие вещества, работают в среднем на 30% от заявленной эффективности, и очень многие токсиканты попадают в окружающую среду, нанося существенный экологический урон. Мы решили путем физико-химического анализа составить досье на нефтепродукты стоков различных предприятий и подобрать такие сорбенты, которые смогут улавливать даже те токсиканты, которые раньше не попадали в ловушки», — сказала доцент кафедры инженерных систем зданий и сооружений СФУ Ольга Дубровская.

Исследования проводились на примере обмывочных вод теплосилового оборудования Красноярской ТЭЦ-2, одной из крупнейших тепловых электростанций в Сибири. Ученые выделили основную группу загрязнителей — кремнийорганические масла – и «разбили» длинные полимерные цепочки на короткие фрагменты. Далее «нарезанные» короткоцепочечные загрязнители подвергли воздействию особого сорбента.

«Живые бактерии, способные «выедать» нефтепродукты. Поэтому в рабочем названии сорбента СТК-А-БИО содержится отсылка к биологической составляющей нашего продукта. Бактерии помещаются в специальные поры в структуре сорбента, их легко иммобилизовать – погрузить в режим "спячки", однако при поступлении "еды" в процессе абсорбции нефтепродуктов эти маленькие помощники активизируются и делают своё полезное дело, очищая стоковые воды от опасных для людей, животных и растений примесей», — уточнила исследователь.

Биосорбент представляет собой небольшие гранулы, удобные в использовании в промышленных масштабах. Важным нюансом его использования является большой диапазон температурного режима, при котором сорбент работает в полную силу.

Бактерии теряют активность при температуре ниже 0,1 градус ниже ноля, но при этом минерально-органическая составляющая работает на извлечение и накопление нефтепродуктов, и при благоприятной температуре бактерии активизируются и производят окисление загрязнителя.