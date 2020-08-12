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Фильм дня: «Полночь в Париже»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Полночь в Париже» легендарного режиссера Вуди Аллена очаровал кинокритиков, картину назвали величайшей романтической комедией последних лет.

США/Испания, 2011 год, режиссер Вуди Ален, 16+
В главных ролях: Оуэн Уилсон и Рэйчел Макадамс

В центре сюжета — писатель и безнадежный романтик Гил Пендер, он уверен в том, что должен был жить в 1920-е годы. Мужчина приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое.

Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда.

Фильм «Полночь в Париже» очаровал даже самых суровых и придирчивых критиков. Например, кинокритик Роджер Эберт оценил картину на три с половиной звезды из четырех, отметив, что в фильме нет ничего такого, что может не понравиться.

Кроме признания среди киноведов, фантастическую мелодраму оценили и зрители. «Полночь в Париже» стала первым фильмом Вуди Аллена, собравшим в мировом прокате более 100 миллионов долларов. 

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