Фильм дня: «Полночь в Париже»

Фильм «Полночь в Париже» легендарного режиссера Вуди Аллена очаровал кинокритиков, картину назвали величайшей романтической комедией последних лет.

США/Испания, 2011 год, режиссер Вуди Ален, 16+

В главных ролях: Оуэн Уилсон и Рэйчел Макадамс

В центре сюжета — писатель и безнадежный романтик Гил Пендер, он уверен в том, что должен был жить в 1920-е годы. Мужчина приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое.



Встречаясь там с Хемингуэем, Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда.

Фильм «Полночь в Париже» очаровал даже самых суровых и придирчивых критиков. Например, кинокритик Роджер Эберт оценил картину на три с половиной звезды из четырех, отметив, что в фильме нет ничего такого, что может не понравиться.

Кроме признания среди киноведов, фантастическую мелодраму оценили и зрители. «Полночь в Париже» стала первым фильмом Вуди Аллена, собравшим в мировом прокате более 100 миллионов долларов.