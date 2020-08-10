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Рогозин задумал украсить космические ракеты хохломой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские космические корабли можно украшать хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Почему бы не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?» — сказал Рогозин в программе Юрия Костина «Личные связи» в YouTube.

Глава «Роскосмоса» также предложил изображать на ракетах-носителях гербы городов Золотого кольца. Это, по его мнению, поможет рекламировать внутренний туризм. «Многие люди приезжают на Байконур или Восточный, чтобы полюбоваться пуском ракеты», — отметил он.

Рогозин отметил, что американские корабли рекламируют как белые и красивые, но большой вопрос в их надежности. «Внутри там все белого цвета. Как рояль какой-то. А наш «Союз» — рабочая лошадка, которая выполняет задачу», — подчеркнул чиновник.

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