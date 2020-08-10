ЦИК Белоруссии пересчитал результаты выборов

ЦИК Белоруссии обновил данные голосования на президентских выборах — согласно новым цифрам, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская — 10,09%.

Согласно предварительным данным, обнародованным ЦИК ранее, за Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за Тихановскую — 9,9%. Анна Канопацкая набрала 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

После объявления первых результатов в городах Белоруссии начались протесты, для разгона протестующих милиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках.

Объединенный штаб оппозиции не признал результаты выборов. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала победительницей голосования себя, призвав действующего главу государства Александра Лукашенко мирно передать власть.