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Россияне перепишут кредитные истории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю, если банк отказывается вносить корректные изменения или исчез в результате отзыва лицензии, сообщил журналистам генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович.

Такая возможность появится благодаря новому закону о квалифицированных бюро кредитных историй, который частично заработает с 1 января 2021 года, пишут «Известия». Цель документа — повысить защищенность финансовых организаций и заемщиков.

Для внесения изменений в кредитную историю потребуется решение суда. Кроме этого, по новым правилам записи о кредитах граждан будут храниться семь лет вместо десяти, тем самым сократится период, в течение которого банки смогут увидеть какую-то негативную информацию.

Каждому гражданину по новым правилам присвоят собственный индивидуальный кредитный рейтинг. Сейчас его можно получить бесплатно дважды в год через портал Госуслуг. Теперь рассматривается возможность его бесплатного предоставления неограниченное число раз.

Сами отчеты с кредитными рейтингами россиян стандартизируют, что позволит сократить количество ошибок и различного рода «креатива» составляющих в документе. Ключевым параметром будет цифра среднемесячных платежей гражданина.

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