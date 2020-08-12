Финалистка шоу «Голос.Дети» из Новосибирска выпустила первую песню

Финалистка седьмого сезона детского «Голоса» Софья Туманова выпустила первый трек после участия в телепроекте, релиз состоялся 11 августа, сразу после дня рождения юной певицы.

Новая песня называется «Больше света». Это совместный творческий проект с педагогом девочки Ольгой Николаевой и семейной парой Михаилом и Екатериной Фон Галль.

«Это первый крупный и серьезный релиз моего трека после телепроекта Голос.Дети. Тема моей песни всегда актуальна. Главная идея моей песни заключается в том, что каждый человек хотя бы раз в жизни делает выбор: творить ему или просто приземленно жить», — рассказала Sibnet.ru Софья Туманова.

Софья Туманова дошла до суперфинала проекта «Голос. Дети» в команде наставника Валерия Меладзе. Девочка из Новосибирска заняла второе место, отстав по голосованию от победительницы всего на 3%.