Жители Приангарья останутся в масках до конца августа

Действие масочного режима в Иркутской области продлили до конца августа. А для людей старшего поколения продлили режим самоизоляции, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В области действие масочного режима продлено до 28 августа включительно. До этого же времени людям от 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции. Работающие граждане этого возраста по-прежнему могут оформить больничный лист.

Сейчас в регионе также идет подготовка школ к открытию с 1 сентября. «Мы должны не только подготовить учебные заведения к приему школьников, но предусмотреть все меры безопасности. Главное – это не допустить распространение коронавирусной инфекции внутри коллективов», – подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев.

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С 10 августа в области возобновляют работу бассейны для реабилитации по назначению врача для людей с различными врожденными и приобретенными патологиями. В июле возобновили прием диспансерный прием в поликлиниках для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По данным на 10 августа, в Иркутской области зарегистрировано 14, 8 тысячи случаев COVID-19, прирост за сутки составил 124 случая, выздоровели 11,6 тысячи пациентов.