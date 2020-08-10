Судей матча «Спартак» — «Сочи» проверят на полиграфе

Арбитры, работавшие на матче между московским «Спартаком» и «Сочи» пройдут проверку на полиграфе, сообщил Российский футбольный союз. Первый вице-спикер Госдумы и болельщик «красно-белых» Александр Жуков считает, что возможны «элементы, связанные со ставками».

«Спартак» в воскресенье вничью сыграл с «Сочи», причем вел по ходу первого тайма 2:0. Затем судьи назначали два весьма спорных пенальти. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что готов снять команду с турнира.

Главного судью встречи Василия Казарцева и судью, отвечавшего за систему видеопомощи арбитрам, Алексея Еськова проверят на полиграфе, сообщила служба коммуникаций РФС. Дата еще не назначена.

Казарцева уже отстранили от дальнейшей работы. В отношении Еськова будет проведено разбирательство, пишет «Спорт-Экспресс»со ссылкой на главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.

Депутат Жуков и болельщик «Спартака» Жуков считает, что к расследованию надо привлечь правоохранительные органы и запросить букмекерские конторы по поводу ставок на матч.

«Вчера все выглядело не как ошибки судей — они люди опытные, правила знают. А все болельщики видели, что решения принимались вопреки футбольным правилам. Возможно, здесь есть элементы, связанные со ставками», — цитирует Жукова РИА Новости.

По его мнению, РФС должен аннулировать результат и переиграть матч, а всех судей на VAR и Кзаарцева — дисквалифицировать пожизненно.