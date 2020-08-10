Дождливая погода сохранится в Восточной Сибири

Дождливая погода сохранится в ближайшие дни в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Но сильных дождей и ливней с середины недели не ожидается, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю во вторник дожди, местами сильные, грозы. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью +9… +14, днем +20… +25 градусов. В среду и четверг преимущественно без осадков. Температура ночью +11… +16, днем +20… +25 градусов.

По Бурятии в течении недели кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный с порывами до 11 метров секунду. Температура ночью +10… +15, местами до +5 градусов. Днем +18… +23, в четверг до +28 градусов.

В Иркутской области кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью +11… +16, при прояснении +4… +9 градусов. Днем +24… +29, местами +18… +23 градуса.