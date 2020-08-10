НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Вице-премьер в Горном Алтае уволился после скандального Дня ВДВ

Источник:
Sibnet.ru
579 1
Фото: © правительство РА

Первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Алексей Тюхтенев написал заявление об увольнении после массового празднования в регионе Дня ВДВ, одним из гостей которого он стал.

День воздушно-десантных войск отмечали по всей стране 2 августа. Тогда Роспотребнадзор не согласовал десантникам массовый праздник, но они все равно его провели, причем, судя по снимкам в соцетях, маски надевали не все и изредка – для общих фото.

На празднике был замечен Алексей Тюхтенев, явившийся на мероприятие, пока губернатор был в командировке в Москве. Местные Telegram-каналы сообщали, что Олег Хорохордин категорически не одобряет подобные сборища в разгар пандемии, и гадали, последуют ли оргвыводы.

Представитель правительства региона подтвердил Sibnet.ru, что Тюхтенев написал заявление по собственному желанию. Указ об отставке уже подписан.

Празднование Дня ВДВ запомнилось жителям республиканской столицы и мусором, который остался в Парке Победы после фейерверка. Тогда на вопрос комментатора о том, кто уберет мусор, председатель регионального Союза десантников Аскар Тулебаев и по совместительству депутат, ответил: «Убирать будет тот, кто не служил».

Еще по теме
Мэр Барнаула надел медицинскую маску на глаза
Глава Забайкалья высказался о ситуации в связи с арестом Фургала
Единоросса в Забайкалье обвинили в уклонении от налогов на 65 млн
Выборы губернатора Приангарья продлятся три дня
смотреть все
Политика #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
•
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
•
Россия оштрафовала Google за контент
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жара в Новосибирске сменится дождями и ливнями
Сибирь 10.08.2020 16:25
Жители Приангарья останутся в масках до конца августа
Сибирь 10.08.2020 16:02
Запущен авиарейс из Томска и Барнаула в Белокуриху
Сибирь 10.08.2020 15:41
Дождливая погода сохранится в Восточной Сибири
Сибирь 10.08.2020 15:34
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
28803
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10650
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5616
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
4480
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
•
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
•
Россия оштрафовала Google за контент
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ponhik78

Чем дольше американцы покупают наш уран, тем меньше у них шансов восстановить свою атомную промышленность....

slavaynin

Операция "вагнер" прошла с успехом!

WSG0600-164-164

Переименуют в афроамериканодыры!!!

slavaynin

мы всем отделом признание написали.

slavaynin

предлагаешь отказаться от денег?
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter