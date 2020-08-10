Вице-премьер в Горном Алтае уволился после скандального Дня ВДВ

Первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Алексей Тюхтенев написал заявление об увольнении после массового празднования в регионе Дня ВДВ, одним из гостей которого он стал.

День воздушно-десантных войск отмечали по всей стране 2 августа. Тогда Роспотребнадзор не согласовал десантникам массовый праздник, но они все равно его провели, причем, судя по снимкам в соцетях, маски надевали не все и изредка – для общих фото.

На празднике был замечен Алексей Тюхтенев, явившийся на мероприятие, пока губернатор был в командировке в Москве. Местные Telegram-каналы сообщали, что Олег Хорохордин категорически не одобряет подобные сборища в разгар пандемии, и гадали, последуют ли оргвыводы.

Представитель правительства региона подтвердил Sibnet.ru, что Тюхтенев написал заявление по собственному желанию. Указ об отставке уже подписан.

Празднование Дня ВДВ запомнилось жителям республиканской столицы и мусором, который остался в Парке Победы после фейерверка. Тогда на вопрос комментатора о том, кто уберет мусор, председатель регионального Союза десантников Аскар Тулебаев и по совместительству депутат, ответил: «Убирать будет тот, кто не служил».