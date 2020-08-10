НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Россия оштрафовала Google за контент

Источник:
ТАСС
165 1
Фото: © Google

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещенного контента. Сумма взысканий составила 1,5 миллиона рублей.

Роскомнадзор в начале июля составил протокол об административном правонарушении против компании Google за недостаточные меры по исключению запрещенного контента из результатов поисковых запросов.

По данным ведомства, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске, несмотря на требования российского законодательства.

По закону, операторы поисковых систем должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень страниц с запрещенной информацией, чтобы исключить соответствующие ссылки из результатов поисковой выдачи.

Дело стало вторым в отношении Google со стороны российских надзорных органов. В декабре 2018 года американская компания уже была оштрафована за отказ от фильтрации запрещенного контента на 500 тысяч рублей.

Еще по теме
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
Трамп начал борьбу с TikTok и WeChat
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
смотреть все
Технологии #Интернет #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
•
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
•
Россия оштрафовала Google за контент
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жара в Новосибирске сменится дождями и ливнями
Сибирь 10.08.2020 16:25
Жители Приангарья останутся в масках до конца августа
Сибирь 10.08.2020 16:02
Запущен авиарейс из Томска и Барнаула в Белокуриху
Сибирь 10.08.2020 15:41
Дождливая погода сохранится в Восточной Сибири
Сибирь 10.08.2020 15:34
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
28792
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10650
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5616
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
4478
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
•
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
•
Россия оштрафовала Google за контент
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
49
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
43
SpaceX провела первые летные испытания Starship
42
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
40
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
37
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter