Россия оштрафовала Google за контент

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещенного контента. Сумма взысканий составила 1,5 миллиона рублей.

Роскомнадзор в начале июля составил протокол об административном правонарушении против компании Google за недостаточные меры по исключению запрещенного контента из результатов поисковых запросов.

По данным ведомства, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске, несмотря на требования российского законодательства.

По закону, операторы поисковых систем должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень страниц с запрещенной информацией, чтобы исключить соответствующие ссылки из результатов поисковой выдачи.

Дело стало вторым в отношении Google со стороны российских надзорных органов. В декабре 2018 года американская компания уже была оштрафована за отказ от фильтрации запрещенного контента на 500 тысяч рублей.