Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России Путин поздравил белорусского коллегу Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях», — говорится в поздравлении Путина.

Российский лидер отметил, что развитие отношений России и Белоруссии в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности отвечает коренным интересам братских народов.

ЦИК Белоруссии ранее сообщил предварительные результаты президентских выборов. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, его основной оппонент Светлана Тихановская — 9,9%.

После объявления первых официальных экзит-полов, согласно которым победу на выборах одержал Лукашенко, в городах Белоруссии начались массовые протесты. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках.