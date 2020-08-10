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Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Путин поздравил белорусского коллегу Лукашенко с победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях», — говорится в поздравлении Путина.

Российский лидер отметил, что развитие отношений России и Белоруссии в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности отвечает коренным интересам братских народов.

ЦИК Белоруссии ранее сообщил предварительные результаты президентских выборов. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, его основной оппонент Светлана Тихановская — 9,9%.

После объявления первых официальных экзит-полов, согласно которым победу на выборах одержал Лукашенко, в городах Белоруссии начались массовые протесты. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках.

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