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«Бесславные ублюдки» в переводе Гоблина появились в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Комедийный боевик «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино в переводе Дмитрия Пучкова появился в видеосервисе Wink.

Фильм «Бесславные ублюдки» повествует об охоте американских солдат на нацистов во времена Второй мировой войны в оккупированной немцами Франции. Группа американских военнослужащих наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя военных. Кинокартина вышла на экран в 2009 году.

В фильме Тарантино полно жестокости и черного юмора. Но картина заслуживает внимания, как минимум, из-за мощного актерского состава. А перевод Гоблина делает картину еще боле необычной.

Посмотреть фильм «Бесславные ублюдки» в переводе Гоблина можно только в видеосервисе Wink. Стоимость фильма без каких-либо подписок в качестве Full HD — 349 рублей.

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