НАВЕРХ

Участники вечеринки в Новосибирске раскачали полицейских в машине

Источник:
Sibnet.ru
350 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Видео, где участники стихийной вечеринки раскачивают полицейскую машину, появилось в Сети. Теперь как минимум трем участникам празднества придется отвечать по закону, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-служба регионального ГУ МВД.

Вечеринку устроили молодые люди в ночь на воскресенье в районе улиц Ленина и Советской. По свидетельству очевидцев, там собрались сотни человек. Танцы под громкую музыку из одной из находившихся рядом машин попытались прервать полицейские патрули.

«В Новосибирске, в месте, где располагается ряд открытых летних заведений, сотрудниками полиции был зафиксирован факт нарушения тишины и покоя граждан», — прокомментировала представитель МВД.

Развеселившаяся молодежь под музыку начала раскачивать одну из полицейских машин, внутри которой находились сотрудники МВД. Впрочем, на кадрах заметно, что после этой выходки молодые люди тут же убегают.

Большинство подписчиков оставили возмущенные комментарии под видео. «Если пацанам балдеть хочется, то пусть в песочнице с игрушечными машинами играют», «Росгвардию или ОМОН на них! Пусть их тоже раскачают и выкинут куда-нибудь», «Народ деградировал». Хотя нашлись и те, кто поддержал молодых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМилиция разогнала акции протеста в Минске

«Организатор был установлен и доставлен в отдел полиции. Составлен материал проверки по признакам административного нарушения по статье 4.2 закона Новосибирской области (о нарушении тишины и покоя граждан)», — сообщили в областном МВД.

Также протоколы составлены в отношении еще двух участников и сейчас «решается вопрос о составлении административного протокола и передачи его в административную комиссию для рассмотрения по существу».

Еще по теме
Бани и рестораны откроют в Новосибирской области
Коровы оккупировали мобильный ковидный госпиталь в Кузбассе
ВАСХНИЛ признали объектом культурного наследия
ГИБДД потребовала убрать первую женскую парковку
смотреть все
Новосибирск #Город #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
•
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
•
Россия оштрафовала Google за контент
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Жара в Новосибирске сменится дождями и ливнями
Сибирь 10.08.2020 16:25
Жители Приангарья останутся в масках до конца августа
Сибирь 10.08.2020 16:02
Запущен авиарейс из Томска и Барнаула в Белокуриху
Сибирь 10.08.2020 15:41
Дождливая погода сохранится в Восточной Сибири
Сибирь 10.08.2020 15:34
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
28792
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10650
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5616
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
4478
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
•
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
•
Россия оштрафовала Google за контент
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
49
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
43
SpaceX провела первые летные испытания Starship
42
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
40
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
37
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter