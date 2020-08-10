Участники вечеринки в Новосибирске раскачали полицейских в машине

Видео, где участники стихийной вечеринки раскачивают полицейскую машину, появилось в Сети. Теперь как минимум трем участникам празднества придется отвечать по закону, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-служба регионального ГУ МВД.

Вечеринку устроили молодые люди в ночь на воскресенье в районе улиц Ленина и Советской. По свидетельству очевидцев, там собрались сотни человек. Танцы под громкую музыку из одной из находившихся рядом машин попытались прервать полицейские патрули.

«В Новосибирске, в месте, где располагается ряд открытых летних заведений, сотрудниками полиции был зафиксирован факт нарушения тишины и покоя граждан», — прокомментировала представитель МВД.

Развеселившаяся молодежь под музыку начала раскачивать одну из полицейских машин, внутри которой находились сотрудники МВД. Впрочем, на кадрах заметно, что после этой выходки молодые люди тут же убегают.

Большинство подписчиков оставили возмущенные комментарии под видео. «Если пацанам балдеть хочется, то пусть в песочнице с игрушечными машинами играют», «Росгвардию или ОМОН на них! Пусть их тоже раскачают и выкинут куда-нибудь», «Народ деградировал». Хотя нашлись и те, кто поддержал молодых людей.

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«Организатор был установлен и доставлен в отдел полиции. Составлен материал проверки по признакам административного нарушения по статье 4.2 закона Новосибирской области (о нарушении тишины и покоя граждан)», — сообщили в областном МВД.

Также протоколы составлены в отношении еще двух участников и сейчас «решается вопрос о составлении административного протокола и передачи его в административную комиссию для рассмотрения по существу».