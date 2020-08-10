Рестораторы попросили Коновалова не убивать общепит

Рестораторы вышли на одиночные пикеты с требованием открыть заведения общественного питания, иначе эта отрасль умрет.

«Коновалов, не убивай общепит», — говорится на плакате одного из протестующих рестораторов. На одиночные пикеты вышло два представителя бизнеса, сообщает телеграм-канал «Хакасский инсайдер».

На прошлой неделе власти обсуждали открытие в полном объеме заведений общественного питания. Эпидобстановка не позволила разрешить ресторанам функционировать полноценно.

«Надо понимать, что даже при переходе на третий этап, у нас будут к ним ограничения. Заведения общепита должны будут соблюсти определенные требования: измерение температуры и у сотрудников, и у посетителей, наличие дезаров, дезинфицирующих средств, требования к обслуживанию посетителей, дистанцирование и так далее», — говорил в прошлый четверг Валентин Коновалов.

По данным Роспотребнадзора, в Хакасии отмечается снижение темпов прироста, заболевших COVID-19. Вместе с тем коэффициент распространения инфекции для перехода на новый этап пока нестабилен.