Лукашенко засчитают победу на выборах с огромным отрывом

Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов избирателей. Такие предварительные данные обнародовала в понедельник глава ЦИК страны Лидия Ермошина.
На втором месте идет Светлана Тихановская, у нее 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.
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Центризбирком Белоруссии считает, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных, заявила Ермошина. «Не думаю, что результаты существенным образом изменятся», — приводит ТАСС слова Ермошиной.
Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,23%.
Ранее Ермошина сообщила, что ЦИК планирует объявить официальные окончательные результаты выборов 14 августа.