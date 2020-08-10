Лукашенко засчитают победу на выборах с огромным отрывом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов избирателей. Такие предварительные данные обнародовала в понедельник глава ЦИК страны Лидия Ермошина.

На втором месте идет Светлана Тихановская, у нее 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.

Центризбирком Белоруссии считает, что окончательные результаты голосования на выборах президента не будут значительно отличаться от предварительных, заявила Ермошина. «Не думаю, что результаты существенным образом изменятся», — приводит ТАСС слова Ермошиной.

Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,23%.

Ранее Ермошина сообщила, что ЦИК планирует объявить официальные окончательные результаты выборов 14 августа.