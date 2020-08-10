Минздрав предупредил об опасности кальяна

Курение кальяна вреднее, чем курение сигарет, поскольку при его использовании поглощается во много раз больше дыма. Через кальян также может распространяться коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба Минздрава России.

«Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19» — говорится в сообщении.

Плохая обработка кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний, уточнили в пресс-службе.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян также отметила пагубное влияние кальянного дыма, который является токсичным. В частности, за час курения человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и окиси углерода, чем за время выкуривания одной крепкой сигареты.

«Эти токсичные вещества, способные вызвать сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания и злокачественные новообразования у курильщиков, поглощаемые в больших количествах, могут приводить к аналогичным результатам и у курильщиков кальяна. Именно поэтому кальян ничуть не безопаснее сигарет, а при длительном курении — даже опаснее», — приводит ее слова пресс-служба министерства.