НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Минздрав предупредил об опасности кальяна

Источник:
Sibnet.ru
320 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Курение кальяна вреднее, чем курение сигарет, поскольку при его использовании поглощается во много раз больше дыма. Через кальян также может распространяться коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба Минздрава России.

«Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19» — говорится в сообщении.

Плохая обработка кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний, уточнили в пресс-службе.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян также отметила пагубное влияние кальянного дыма, который является токсичным. В частности, за час курения человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и окиси углерода, чем за время выкуривания одной крепкой сигареты.

«Эти токсичные вещества, способные вызвать сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания и злокачественные новообразования у курильщиков, поглощаемые в больших количествах, могут приводить к аналогичным результатам и у курильщиков кальяна. Именно поэтому кальян ничуть не безопаснее сигарет, а при длительном курении — даже опаснее», — приводит ее слова пресс-служба министерства.



Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Жители Приангарья останутся в масках до конца августа
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
Авиарейсы в Кош-Агач возобновили в Горном Алтае
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
•
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
•
Россия оштрафовала Google за контент
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жара в Новосибирске сменится дождями и ливнями
Сибирь 10.08.2020 16:25
Жители Приангарья останутся в масках до конца августа
Сибирь 10.08.2020 16:02
Запущен авиарейс из Томска и Барнаула в Белокуриху
Сибирь 10.08.2020 15:41
Дождливая погода сохранится в Восточной Сибири
Сибирь 10.08.2020 15:34
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
28792
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10650
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5616
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
4478
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
•
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
•
Россия оштрафовала Google за контент
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ponhik78

Чем дольше американцы покупают наш уран, тем меньше у них шансов восстановить свою атомную промышленность....

slavaynin

Операция "вагнер" прошла с успехом!

WSG0600-164-164

Переименуют в афроамериканодыры!!!

slavaynin

мы всем отделом признание написали.

slavaynin

предлагаешь отказаться от денег?
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter