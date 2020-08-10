Художник дополнил список цитат Путина для автобусов в Бурятии

Художник из Москвы Алексей Меринов отреагировал на инициативу улан-удэнских чиновников закупить автобусы с цитатами Путина и предложил свой вариант изречений президента. Изображение он выложил на своей странице в Facebook.

В августе муниципальное предприятие «Городские маршруты» в Улан-Удэ объявило конкурс на закупку 42 автобусов на сумму около 200 миллионов рублей. К техзаданию прилагаются макеты, на которых видно, что по бокам автобусов должны быть нанесены аппликации с цитатами президента РФ Владимира Путина — «Дальний Восток — ключевое направление развития России» и «Народный бюджет — инициатива людей».

Меринов отреагировал на инициативу улан-удэнского МУП и предложил свои варианты цитат. «Не смог остаться равнодушным. Тем более, у меня вообще бесплатно. То есть, безвозмездно. Пользуйтесь на здоровье», — написал художник.

В техзадании была важная важная сноска, что «образец оригинал-макета аппликации является предварительным и окончательный вариант согласовывается с заказчиком после заключения контракта».